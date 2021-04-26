مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة خاصة بشأن أبيي اليوم





علمت مصادر موثوقة، أن مجلس الامن الدولي سيعقد اليوم الاثنين، جلسة خاصة بشأن أبيي. ويستمع أعضاء المجلس خلال الجلسة التي تنحصر أجندتها في أبيي فقط إلى تقارير عن مجمل الأوضاع وتقارير عن بعثة “يونسيفا”. ومدد المجلس في وقت سابق بحسب صحيفة السوداني، عمل البعثة إلى مايو من العام المقبل. وهدّدت الخرطوم في وقت سابق، بعد أزمتها الحدودية مع إثيوبيا، بالذهاب إلى مجلس الامن ومطالبته بتغيير أفراد البعثة التي تتشكّل من الجنود الإثيوبيين وتغييرهم بجنود من بلدان أخرى، وتتراس فيتنام مجلس الأمن لهذا الشهر.

الخرطوم (كوش نيوز)