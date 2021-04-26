رئيس القضاء تتفقد دور التربية بكوبر والجريف





قامت مولانا – نعمات عبد الله محمد خير رئيس القضاء الاثنين بزيارة تفقدية لدار التربية للفتيان بكوبر ودار الأشبال بالجريف غرب برفقة نائب رئيس القضاء – ورئيس عام إدارة المحاكم، وقفت خلالها على البيئة وأحوال الفتيان والأشبال بالدارين، واستمعت للمشاكل ومعوقات العمل. ووعدت رئيس القضاء بحسب ( سونا) بتحسين بيئة العمل وأوضاع الفتيان والأشبال وتوفير الأدوات المكتبية للمدرسين بمرحلتي الأساس والثانوي بدار الفتيان، بجانب توفير بعض الأثاث للمدرسين ومكاتب الخدمة الإجتماعية والسعى لحل مشكلة الوثائق الثبوتية لهؤلاء الفتيان.

الخرطوم ( كوش نيوز)