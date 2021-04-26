وزير الداخلية يرأس إجتماع لجنة تأمين إمتحانات الشهادة





رأس الفريق أول شرطة حقوقى عزالدين الشيخ على منصور وزير الداخلية الاثنين بقاعة الوزارة إجتماع اللجنة العليا لتأمين إمتحانات الشهادة السودانية للعام 2020-2021، بحضور الجهات ذات الصلة. وبحسب (المكتب الصحفى للشرطة)، أن الإجتماع إستعرض تقرير عن موقف تنفيذ خطة إمتحانات الشهادة السودانية للعام المنصرم والترتيبات الفنية والإدارية التى تمت من خلاله. وأشاد الإجتماع بالتقرير المتكامل والذي تمت إجازته من قبل أعضاء اللجنة ، وناقش الإجتماع كذلك الترتيبات الخاصة بإمتحانات العام الحالى بمشاركة كل الجهات ذات الصلة.

الخرطوم( كوش نيوز)