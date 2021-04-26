سياسية
الكاردينال يقلل عبر تغريدة من تأثير القرار البريطاني بتجميد أمواله
علق رجل الاعمال السوداني، أشرف سيداحمد الكاردينال، عبر تغريدة على حسابه بتويتر، مساء اليوم الاثنين، على القرار الإداري البريطاني بتجميد أمواله، مقللاً من تأثيره.
موضحاً: أن القرار الاداري البريطاني الصادر اليوم جاء كإمتداد للقرار الإداري الأمريكي السابق والذي مازال في أضابير المحاكم هناك.
وأضاف: ” نتعارك فيه إلى أن يظهر الحق، ليس لي أموال في البنوك البريطانية لتقوم بتجميدها، وقريبا جداً سيفرح الأحباب ويموت الحاقدين بغيظهم”، على حد قوله.
السوداني