حزب الأمة القومي: على الحكومة رفع الدعم عن السلع كلياً





طالب حزب الأمة القومي الحكومة بضرورة الاسراع في قيام مؤتمر اقتصادي لوضع خطط اسعافية لتحقيق تعافي الاقتصاد، وأشار إلى ان الاعتماد على القروض والمنح الخارجية ليس حلاً في الوقت الراهن.

وقال القيادي بحزب الأمة ومساعد الأمين العام مزمل رابح في حديثه لـ(الجريدة) ان الحالة المعيشية متردية، المواطن وهو مهلك “لا حول له ولا قوة”.

وأبان ان حكومة الفترة الانتقالية والقرارات التي يسير بها رئيس الوزراء والمانحين بالخارج عمل طويل المدى ويزيد من تدهور الاوضاع بالبلاد، وزاد: السودان متأرجح، ويدفع في فواتير النظام السابق ومثل هذه القرارات لن تصلح بشئ وعلى الحكومة ان ترفع الدعم كلياً من كل السلع حتى ترفع من حفيظة الاقتصاد، واعتبر أن تدهور الجنيه والأوضاع المعيشية مهدد للاقتصاد وتوقع أن يؤدي الى انهياره في أي لحظة، وأكد أن سياسة تحرير سعر الصرف ناجحة واستدرك قائلاً: ولكن مازال تجار العملة يضاربون في السوق الاسود .

الخرطوم: مآب الميرغني

صحيفة الجريدة