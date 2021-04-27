الدرامية سمية عبد اللطيف: حمدوك مطالب بالتدخل العاجل لإعادة الاعتبارية للمبدعين





عبرت النجمة والفنانة المسرحية الكبيرة سمية عبد اللطيف عن بالغ أسفها لما وصل إليه حال الدراما في السودان ، خاصة فيما يتعلق بإنتاج أعمال درامية جديدة وهادفة وذات مضامين تخدم قضايا الوطن .

وأضافت الفنانة سمية عبد اللطيف أنها اجتهدت من أجل أن تقدم سلسلة (مراجيح) خلال شهر رمضان المعظم وانتجت (4) حلقات بالاعتماد على نفسها ومواردها الذاتية، ولكنها اصطدمت بعقبة الرعاية ، وأعربت الفنانة سمية عبد اللطيف عن امتعاضها الشديد من طلب التلفزيون القومي للفنانين واشتراطه بضرورة الحصول على رعاية لأعمالهم الدرامية حتى يتم بثها …

وأضافت الفنانة سمية عبد اللطيف بأن التلفزيون القومي هو تلفزيون الوطن وكان عليه الالتزام بشراء الأعمال الدرامية التي ينتجها الكبار المبدعين السودانيين من أصحاب التجارب والذين نذروا حياتهم لخدمة وطنهم من خلال الفنون. .

وطالبت الفنانة سمية عبد اللطيف الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لإعادة الاعتبارية للمبدعين والدراميين السودانيين الذين لا يمكن أن ينهض الوطن أو يتحقق التغيير دون مشاركتهم الفاعلة .

صحيفة الصيحة س