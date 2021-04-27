



وقف أعرابي معوج الفم أمام أحد الولاة فألقى عليه قصيدة في الثناء عليه التماساً لمكافأة, ولكن الوالي لم يعطه شيئاً وسأله : ما بال فمك معوجاً, فرد الشاعر : لعله عقوبة من الله لكثرة الثناء

بالباطل على الناس.

*على عمنا السر

قدور أن يخت بالو

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قال رجلٌ لبعضِ البخلاء : لِمَ لا تدعوني إلى طعامك ؟

فقال البخيل : لأنك جيد المضغِ ، سريع البلع ، إذا أكلتَ لقمةً هيَّأتَ أخرى !

فقال الرجل : وهل تريدني أن أصلي ركعتين بين كل لقمتين.

*قرابة التراويح هي أوقات الإعلانات مابين فقرة وأخرى في البرامج والقنوات مكتنزة القونات.

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يقول الجاحظ إن أبا عبد الرحمن هذا كان إذا اشترى رأسا لا يُقعِد ابنه الأكبر معه على الخوان ( طاولة الأكل ) إذ أن هذا الابن ربما رافق أباه إلى بعض الولائم فيأكل اللحم هناك . أما الابن الأصغر فكان يقعد على الخوان مع أبيه ولكن بشروط ووصايا كثيرة منها :

– اعلم يا بني أن مدمن اللحم كمدمن الخمر .

– إياك ونهم الصبيان .

– اعلم أن الشبع داعية البشم ( التخمة ) وأن البشم داعية السّقم وأن السقم داعية الموت . ومن مات هذه الميتة فقد مات ميتة لئيمة وهو قاتل نفسه . وقاتل نفسه ألأم من قاتل غيره . ولو سألت حُذّاق الأطباء لأخبروك أن عامة أهل القبور إنما ماتوا بالتخمة.

* أصبح جل ولاة الامور بفعل ولاة الأمر على هدى هذا …حتى سلقوا رأس الشهر.

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كان أحـد المـلـوك القـدماء سـميـناً كثـير الشـحم واللحـم يـعـاني الأمرين من زيادة وزنه فجـمع الحـكمـاء لكي يجـدوا له حـلاً لمـشـكلته ويخـفـفـوا عنه قلـيلاً من شحمه ولحمه . لكن لم يستـطيـعوا أن يعـملوا للمـلك شيئاً.ـ

فجـاء رجـل عاقل لبـيـب متـطبـب .ـ

فـقـال له المـلـك عالجـني ولك الغـنى .ـ

قال : أصـلح الله المـلك أنا طبـيـب منـجم دعني حتى أنظـر الليـلة في طالعـك لأرى أي دواء يوافـقه .ـ

فلمـا أصـبـح قال : أيهـا المـلك الأمــان .ـ

فلـما أمنـه قال : رأيت طالعـك يـدل على أنه لم يـبق من عمـرك غـير شـهر واحـد فإن اخـترت عالجـتك وإن أردت التأكد من صدق كلامي فاحبـسـنـي عنـدك ، فإن كان لقولي حقـيـقة فـخل عني ، وإلا فاقـتص مني .ـ

فـحبـسه … ثم أحتـجب الملك عن الناس وخـلا وحـده مغـتمـاً … فكلما انسلخ يوم ازداد همـاً وغمـاً حتى هزل وخف لحـمه ومضى لذلك ثمان وعشرون يوماً وأخرجه .. فقـال ماترى ؟

فقال المـتطـبـب : أعـز الله المـلـك أنا أهون على الله من أن أعلم الغـيب ، والله إني لا أعلم عمـري فكـيف أعلم عمـرك !! ولكن لم يكن عنـدي دواء إلا الغـم فلم أقدر أجلب إليك الغـم إلا بهـذه الحـيـلة فإن الغـم يذيب الشـحم .ـ

فأجازه الملك على ذلك وأحسـن إليه غاية الإحسان وذاق الملك حلاوة الفـرح بعـد مـرارة الغـم

*توصفوها لمنوووو؟

صحيفة اليوم التالي