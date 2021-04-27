حميدتي يصل إنجمينا على رأس وفد كبير يضم موسى هلال لتقديم واجب العزاء في وفاة ديبي





وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اليوم إلى العاصمة التشادية إنجمينا، لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس إدريس ديبي اتنو. حيث صحبه في الرحلة الشيخ موسى هلال.

ورافق النائب الأول من مجلس السيادة مالك عقار والهادي إدريس، ووزيرا المعادن والثروة الحيوانية، ومن الحرية والتغيير صلاح مناع ووجدي صالح، وعضو مجلس الشركاء التوم هجو، إلى جانب ممثلين لقيادات الإدارة الأهلية والطرق الصوفية ورموز المجتمع.

وكان في استقباله بمطار حسن جاموس بإنجمينا نائب رئيس المجلس العسكري الجنرال جمعة دوم تيرانا وعدد من أعضاء المجلس العسكري.

صحيفة السوداني