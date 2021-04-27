الموسيقار الموصلي: أصبت بالكورونا ورغم ذلك اجتهدت في (لصوص العصر)





أصيب الفنان والموسيقار المعروف د.يوسف الموصلي المقيم بأمريكا بداء الكورونا، إلا أنه بدأ في تلقي العلاج ليتحسن وضعه الصحي ورغم ذلك قام بتقديم عمل فني جديد بعنوان (لصوص العالم).

من جانبه طمأن د.الموصلي جمهوره عن صحته قائلا جمهوري الحبيب من الأصدقاء والأهل برغم أنني أصبت بالكورونا اللعينة في أمريكا إلا أنني بذلت قصارى جهدي كي أوصل لكم هذا العمل العملاق الذي يحكي قهر الحاكم تحديداً في العالم الثالث والسودان خاصة وهو إهداء لشهداء الفن الفنان مصطفى سيد أحمد وخوجلي عثمان وعازف الكمان عبدالرحمن عبدالله.

اختتم حديثه:( إن أمد الله في العمر سأحتفل معكم بهذا العمل في السودان إن شاء الله.)

الجدير بالذكر أن العمل من كلمات الشاعر فاروق جويدة، ألحان وتوزيع د. يوسف الموصلي أداء الفنان أبوبكر سيد أحمد .

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني