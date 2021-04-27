الحكومة الإثيوبية تحشد مواطنيها لاستكمال مشروع سد النهضة





دعا وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، مواطنيه في الخارج، اليوم الثلاثاء، إلى تقديم دعم مستمر لاستكمال بناء سد النهضة الكبير.

جاء ذلك خلال عقد السفارة الإثيوبية في كندا بالتعاون مع التحالف من أجل سد النهضة في كندا ندوة عبر الإنترنت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”.

وخلال المناقشة، قدم الوزير عروضا حول الوضع الحالي لبناء سد النهضة وما هو متوقع من المغتربين الإثيوبيين لدعم المشروع.

كما وجه الوزير دعوة إلى المغتربين الإثيوبيين في كندا للوقوف معا وتقديم دعمهم لاستكمال المشروع الوطني الرائد.

وأشار إلى أن المغتربين يجب أن يعتبروا أنفسهم سفراء لبلدهم معلنين حقوق إثيوبيا في الاستخدام العادل والمنصف لنهر النيل.

وخلال اللقاء أوضح مدير فرع المغتربين في البنك التجاري الإثيوبي، ليما واكيو، الأساليب المختلفة المتعلقة بشراء سندات سد النهضة.

فيما قالت السفيرة الإثيوبية في كندا، نسيز شالي، إن سد النهضة سيعود بالفائدة على الجميع، مؤكدة على الحاجة إلى دعم المشروع، في الدعوة والتمويل وبكل طريقة أخرى ممكنة.

في وقت سابق من اليوم، قال مجلس الأمن القومي الإثيوبي إن الأولوية القصوى للمواطنين والحكومة هي ملء سد النهضة والانتهاء من بناء السد، مضيفا: “سنحقق الملء الثاني للسد من خلال مقاومة الضغوط الداخلية والخارجية”.

ورفعت إثيوبيا، الثلاثاء، نبرة التحدي إزاء كل من مصر والسودان في ملف سهد النهضة الذي تبنيه فوق النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل، واصفة اتفاقات تقاسم المياه بـ”غير المقبولة”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن التهديدات التي تطلقها دول المصب، ويقصد مصر والسودان، بشأن سد النهضة “غير مجدية”.

العربية نت