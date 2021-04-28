الوحدوي الناصري: وزير العدل يتصرف وفق أجندة خارج خط الثورة





شن القيادي بقوى الحرية والتغيير رئيس الحزب الوحدوي الناصري الديمقراطي د. جمال إدريس الكينين هجوماً لاذعاً على وزير العدل نصر الدين عبد الباري بسبب مشروع قانون الأمن الداخلي واتهمه بأنه يسلك سلوك انفرادي ويتصرف وفق أجندة خارج خط الثورة واستهجن د. الكنين استعانة وزير العدل بمستشارين أجانب في وزارة سيادية فضلاً عن مايثار بأنه يحمل الجنسية الامريكية مما يؤكد أن وزارة العدل تحتاج إلى مراجعة.

وفي رده على سؤال حول اتجاه الحكومة للاستعانة بخبراء أجانب لإصلاح الخدمة المدنية قال الكنين: يجب أن نعتمد على خبرتنا الوطنية ولا نمانع في الاستعانة ببيوت خبرة أجنبية وأكد قرب اكتمال اللمسات الأخيرة للمجلس التشريعي الانتقالي وأكد انها ستقطع شوطاً كبيراً الأسبوع المقبل وتحديد أسماء المرشحين لعضوية المجلس وتوقع أن تكتمل ملامحه قبل حلول عيد الفطر المبارك على أن يتم الإعلان عنه بعد العيد مباشرة.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة