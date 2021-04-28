سودانير توقف موظفين عن العمل بعد حادثة عودة طائرة القاهرة





أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية “سودانير”، عن اتخاذ قرارات حاسمة بشأن رحلة العودة من القاهرة للمواطنة السودانية المصابة بكوفيد 19 ومن بينها اخضاع المسئولين فى محطة الخرطوم للإيقاف الفوري والتحقيق معهم حول الواقعة بدءاً من مدير المحطة ورئيس الوردية ومشرف الوردية والكاونتر والموظف الذى قام بالإجراء.

واكدت الشركة انه تم طلب تقرير مكتوب من مدير محطة القاهرة وكابتن الطائرة حول الملابسات التي أدت للعودة بالراكبة المذكورة فقط دون بقية الركاب وقد تم استلام التقرير وارساله لسلطة الطيران المدني وجارٍ تقييمه توطئة لإتخاذ الاجراءات اللازمة.

ونفت “سودانير” في بيان امس، صحة ما ورد بوسائل التواصل الاجتماعي عن أن الراكبة التي كانت من ضمن ركاب الخطوط الجوية السودانية رقم 102 المتجهة من الخرطوم الى القاهرة والتى تبين أنها تحمل نتيجة إيجابية لفحص الكورونا.

واشارت إلى أن الراكبة المعنية كانت ضمن ركاب الدرجة السياحية وهي ليست زوجة شخصية عامة.

صحيفة السوداني