عربي يوجه بتوفير الحمايةلمقر بعثة الـ(يوناميد) الذي تم إخلاؤه بكبكابية





وجه والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي لدى لقائه اليوم بمكتبه بمقر حكومة الولاية بالفاشر بالمدير التنفيذي لمحلية كبكابية محمد حسن الزين، بتوفير الحماية اللازمة للمقر الميداني لبعثة الـ(يوناميد) الذي تم إخلاؤه مؤخرا في إطار الخروج التدريجي للبعثة بعد انتهاء مهمتها في ديسمبر من العام الماضي. ووجه الوالي سلطات محلية كبكابية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ السلامة للموقع والمعدات التي بداخله. إلى ذلك فقد قرر الاجتماع الموسع (بحسب سونا) الذي عقد اليوم بقاعة محلية كبكابية، تشكيل لجنة عليا لاستلام وحماية المقر الميداني لبعثة الـ(يوناميد)، كما تم في ذات الاجتماع تشكيل لجنة أخرى فنية للقيام بمهمة حماية المقر وحصر المعدات. وقد شدد المدير التنفيذي لمحلية كبكابية بالإنابة عباس محمد علي يحيى على ضرورة توعية المواطنين ودعوتهم عبر منابر المساجد والمدارس للمحافظة على مقر الـ(يوناميد) من التعدي والنهب حتى يظل مرفقا خدميا للأجيال الحالية والقادمة، مناشدا حكومة الولاية توفير قوة أمنية لحماية المقر. من جانبه أمن ممثل الإدارة الأهلية بمحلية كبكابية الأمير إبراهيم سليمان إسحاق علي أن مقر بعثة الـ(يوناميد) وما يحتوي عليه من الأجهزة والمعدات والآليات قد بات الآن ملك لإنسان كبكابية ولا يجوز لأي طرف التعدي عليه أو أن يأخذ منه شيئا، مناشدا إدارة جامعة الفاشر الوقوف ميدانيا على مقر الـ(يوناميد) واستلامه ليصبح كلية للزراعة بمحلية كبكابية.

الخرطوم (كوش نيوز)