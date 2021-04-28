مريم تبحث مع نائب وزير خارجية دولة الجنوب خروج القوات الإثيوبية من أبيي





بحثت وزيرة الخارجية مريم الصادق مع نائب وزير خارجية دولة جنوب السودان دينق داو وضع بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونيسفا) .

أكدت مريم خلال لقائها دو بمكتبها بوزارة الخارجية اليوم “الأربعاء” على أهمية استمرار البعثة لحفظ الأمن بالمنطقة و ضرورة سحب القوات الإثيوبية منها و استبدالها بقوات أخرى .

كما أكد الجانبان على عمق و متانة العلاقات الثنائية التكاملية التي تربط بين البلدين و أهمية تعزيزها في مختلف المجالات و على رأسها تعزيز و حماية حقوق الإنسان بالاستفادة من خبرات السودان في المجال و تدريب و بناء قدرات الدبلوماسيين في جنوب السودان.

باج نيوز