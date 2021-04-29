وزارة التربية توضح تفاصيل انتقال طلاب (الأساس) إلى (المتوسطة)





كَشفت وزارة التربية والتعليم، عن مصير طلاب الصف السادس لهذا العام بشأن الجلوس للامتحانات تمهيداً للانتقال للمرحلة المتوسطة اعتباراً من العام الدراسي المُقبل.

وأوضحت الوزارة أن طلاب الصف السادس سيجلسون لامتحان صفي على مستوى المحلية تمهيداً للانتقال للصف الأول متوسط وفقاً لما أقرّه مؤتمر التعليم الثاني بإعادة المرحلة المتوسطة. وأكدت الوزارة أنّ طلاب الصف السادس لن ينتقلوا إلى الصف السابع كما كان معمولاً به في السلم التعليمي القديم، ونوهت إلى أن الانتقال للمرحلة المتوسطة سيتم حتى وإن كان في نفس المدرسة التي درس فيها الطلاب مرحلة الأساس.

ونفى مصدر تربوي رفيع بالوزارة في تصريح لـ(الصيحة) ما أُثير عن إلغاء امتحانات الأساس للصف السادس بوصفه أحد الخيارات المطروحة، على أن ينتقل التلاميذ للصف السابع.

الخرطوم- ابتسام حسن

صحيفة الصيحة