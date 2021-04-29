البرهان: ملتزمون بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام





أكد رئيس المجلس السيادي في السودان، عبدالفتاح البرهان،الخميس، التزام الخرطوم بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، معتبراً أن هذا الاتفاق ركيزة لاستقرار السودان.وذلك وفق العربية نت وفي أكتوبر من العام الماضي، وقعت الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، اتفاقاً لحل عقود من الصراعات في دارفور، وجنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق، والتي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف. ومن المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، تواجد حركة جيش تحرير السودان، جناح أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة، والحركة الشعبية جناح مالك عقار، وذلك إلى بجانب فصائل أخرى. وتضمن الاتفاق شروطاً لدمج الحركات المسلحة في قوات الأمن السودانية كما يتضمن تخصيص صندوق لدعم مناطق الجنوب والغرب. ويعالج اتفاق جوبا للسلام أيضاً قضية ملكية الأرض، وتقاسم الثروة، والسلطة وعودة النازحين، مستنداً إلى نظام فيدرالي يضم 8 أقاليم سودانية.

الخرطوم ( كوش نيوز)