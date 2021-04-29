جولة أفريقية لوزيرة خارجية السودان بشأن أزمة سد النهضة





قالت مصادر في وزارة الخارجية السودانية إن وزيرة الخارجية، مريم الصادق، بدأت، الخميس، جولة أفريقية، ستقودها إلى عدد من الدول. وذكرت المصادر بحسب ـ”سكاي نيوز عربية” أن الصادق بدأت جولتها الأفريقية بعاصمة كينيا، نيروبي، ثم ستزور عواصم يوغندا ورواندا والكونغو. وأوضحت: “محطات الوزيرة السودانية ستجري فيها بحث العلاقات الثنائية وكذلك توضيح وجهة النظر السودانية حول ملف سد النهضة”. هذا ومن المنتظر أن تلتقي مريم الصادق المهدي في الكونغو بالرئيس فيليكس تشيكيدي، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، تأكيدا لموقف السودان الداعم لرئاسة الكونغو لجهود الوساطة للتوصل إلى حل عادل ومرضي لكل الأطراف بشأن سد النهضة.

الخرطوم ( كوش نيوز)