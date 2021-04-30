الوساطة: بدء المفاوضات بين الحكومة والحلو في 24 مايو المقبل





اعلن رئيس الوساطة بدولة جنوب السودان، للسلام في السودان، توت قلواك، عن بدء المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في الرابع والعشرين من مايو المقبل .

وأكد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لدى استقباله بالقصر الرئاسي في الخرطوم، الوسيط قلواك، التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان باعتباره الركيزة الأساسية لأمن واستقرار البلاد.

وأشار البرهان، إلى جاهزية اللجان الأمنية لبدء عمليات تجميع القوات في المعسكرات في دارفور والمنطقتين، في إطار تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والعمل معاً من أجل إحلال السلام في الدولتين.

وقال قلواك في تصريح صحفي، إن الوفد أطلع رئيس مجلس السيادة على الاستعدادات الجارية بمدينة جوبا لاستقبال جولة التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، معلناً أن الجولة ستبدأ في الرابع والعشرين من مايو المقبل.

وأبان أن اللقاء بحث أيضاً خطوات تنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان، مشيراً إلى ما تنعم به جمهورية جنوب السودان من سلام وأمن واستقرار.

(كوش نيوز)