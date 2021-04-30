مبارك الفاضل: لابدّ من حكومة منتخبة لجذب المستثمرين





يقول مبارك الفاضل، إنّه لابدّ من وجود حكومة منتخبة ووضع مستقرّ يساعد على جذب المستثمرين بجانب القوانين الجيدة.

شدّد وزير الاستثمار الأسبق، مبارك الفاضل، على أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي، واستحداث قوانين مواكبة لحركة التطوّر في العالم لجذب المستثمرين ومنحهم ضمانات كافية بعدم المصادرة.

وقال مبارك الفاضل في تصريحاتٍ صحفية بحسب وكالة الأنباء الرسمية، الجمعة، إنّه دفع بمسوّدة قانون جديد في العام 2018، استصحب فيها خبرات وتجارب الدول وضمّن مع المسوّّدة قانون العمل فى المنشآت الاستثمارية باعتبار أن قانون العمل السوداني من العقبات الرئيسية التى تواجه عمل المستثمرين.

وطالب الفاضل بإعطاء المستثمرين ضمانًا بعدم مصادرة مشاريعهم الاستثمارية إلاّ بأمرٍ قضائي.

وتابع” يجب ألاّ لا تعلو قوانين أخرى على قانون الاستثمار”.

وأشار مبارك الفاضل إلى أنّ القانون الجديد للاستثمار 2021، منقول من قانون العام 2013 مع إجراء تعديلات طفيفة.

وفي الحادي والعشرين من أغسطس 2019، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تستمر”53″ شهرًا، يتقاسم خلالها الجيش وقوى مدنية وحركات مسلّحة السلطة تنتهي بإجراء انتخاباتٍ.

باج نيوز