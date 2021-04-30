الري تعلن تحسبها المبكر للفيضان والأمطار





أعلن وكيل وزارة الري والموارد المائية المهندس ضوالبيت عبدالرحمن تحسب وزارته المبكر للفيضان والأمطار من خلال مراكز الإنذار المبكر عبر وحدة الإرصاد الجوي والاستفادة من معلومات الإرصاد.

وأشار في الورشة الفنية الأولى لإدارة المياه والتي نظمتها وزارة الموارد المائية والري ونظيرتها الإسبانية بالتعاون مع السفاره الإسبانية إلى أن الورشة استهدفت التداول حول الإداره المتكاملة للمياه والفيضان والإنذار المبكر إلى جانب إدارة الصرف الصحي ومياه النيل ، معتبراً توفر المياه من أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم.

ونوه السفير الإسباني بالخرطوم البرتو أوتلاي، لأهمية تنسيق البلدين لإيجاد طرق جديدة للاستفادة من مصادر المياه بشكل مستدام وإحداث فرص للاستخدامات في قطاع الزراعة.

وقال في تصريحات محدودة إن هنالك الكثير من أوجه التشابه بين السودان وإسبانيا فيما يلي مورد المياه، مشيراً إلى أن الورشة هدفت لتبادل الخبرات بين البلدين في كيفية إدارة المياه لامركزياً في حكومة مركزية.

(كوش نيوز)