خبير سدود: أتوقع تأجيل ملء سد النهضة في التوقيت المعلن





أكد الخبير في الخزانات حيدر يوسف لمصادر مطلعة أن أكبر خطأ ارتكبه السودان هو جمع العالم كله حول إلزام إثيوبيا بأمر الماء والتشغيل. وقال إن الإجراء الصحيح هو إلزام إثيوبيا بالقانون الدولي واتفاقية ٢٠١٥م، التي تنادي بضرورة قيام دراسات أمان السد، لأنها كانت ستوضح حقيقة السد أم خلاف ذلك.

وأضاف: بدء الملء الثاني في يوليو، سيكون في هذا العام الأول فقط، وسيتم اكتشاف أن الملء في هذا التوقيت (صعب) لارتفاع نسبة الطمي، متوقعاً ان تلجأ إثيوبيا لتغيير هذا الموعد، وفق اتفاقية ٢٠١٥م التي أعطتها حق التعديل والإخطار.

واعتبر حيدر، قيام سد النهضة (شرك للسودان) قام بتواطؤ العديد من الجهات، مؤكداً أن السودان كان يتعامل مع تصريف طبيعي للنهر بمواقيت معلومة وهطول أمطار، حالياً صارت المياه (يتحكم) فيها السد، متسائلاً كيف سيتعامل السودان مع نظام تحكم في المياه؟، مشيراً إلى أن الأضرار المتوقعة كثيرة، لذلك كونت لجان للتفادي التخفيف.

(كوش نيوز)