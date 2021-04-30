عضو بلجنة العلاقات الخارجية بالولايات المتحدة يزور السودان





يصل البلاد الاثنين السيناتور كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية والسيناتور كريسفان هولين في زيارة تستغرق ثلاث ايام وذلك في إطار تعزيز التعاون للعلاقات السودانية الامريكية ومناقشة آخر التطورات علي الحدود السودانية الاثيوبية.

كما سيلتقي الوفد خلال زيارته برئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان، ورئيس الوزراء دكتورعبدالله حمدوك، ووزير العدل نصرالدين عبدالباري، ووزير الري البروفيسور ياسر عباس. ومن المتوقع أن يزور الوفد معسكر ام راكوبة للاجئين الإثيوبيين بالقضارف.

( كوش نيوز)