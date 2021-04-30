ديوان الزكاة بمحلية بارا ينفذ برنامج شهر رمضان





اكد الاستاذ ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم مدير ديوان الزكاة محلية بارا ان الديوان نفذ برنامج شهر رمضان والذي استهدف إداريات .

المحلية بتكلفة 23.750 مليون جنية في محاور البرنامج والمتمثله في سله الصائم التي استهدفت 2500 اسره بتكلفة 16.250 مليون جنيه وتمليك مشروعات لعدد 22مستفيد و فرحة الايتام لعدد 20 اسرة وتفقد المتعففين ودعم الخلاوي والداخليات .

واشار الاستاذ ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم مدير ديوان الزكاة محلية بارا الي ان الديوان ساهم في افطار نزلاء سجن بارا وتوفير صهريج مياة للسجن بتكلفة 350 الف جنية اشار الى ان الجهود الاعداد جاري لفرحة العيد للفقراء والمساكين.

( كوش نيوز)