حزب تحرير السودان الأم يرحب بالاتفاق الاطاري مع الحلو





رحب الأمين العام لحزب تحرير السودان الأم بولاية الخرطوم الأستاذ محمد حسين إسحق موسي بالتوقيع على الاتفاق الاطاري بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية جناح القائد عبدالعزيز ادم الحلو وثمن سيادته جهود المجلس الإعلام للسلام ومفوضية السلام ممثلة في الدكتور سليمان الدبيلو فى الوصول إلى سلام يحقق تطلعات الشعب السوداني .

وحيا الأمين العام بحسب ( سونا) حكومة جنوب السودان وسعيها الدؤوب لانجاح السلام والاستقرار في السودان وناشد اسحق الاستاذ عبدالواحد محمد أحمد نور بضرورة الالتحاق بالمفاوضات مع الحكومة الانتقالية والوصول إلى اتفاق ينهي معاناة المواطن السوداني.

( كوش نيوز)