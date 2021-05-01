حمدوك يحي العمال في عيدهم





حيا الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء العمال السودانيين وعمال العالم عبر صفحته بالفيس بوك بمناسبة عيد العمال مؤكدا أن نضالات العمال على امتداد العالم من أجل علاقات عمل متوازنة وواقع اجتماعي أكثر عدالة، ما تزال مستمرة، وأن النضال العمالي في بلادنا يمتاز بموقعه الطليعي في مسيرتنا الوطنية، متغذياً بيقين العمال الراسخ أن “العمال اصحاب الحق”. وقال حمدوك في تدوينته (يحسب سونا) إن احتفال عيد العمال هذا العام يأتي في سياق ضاعفت فيه جائحة كورونا من وطئتها على بلداننا واقتصاداتنا المُنهكة أصلاً. وحيا رئيس الوزراء عمال السودان بمختلف فئاتهم وقطاعاتهم في عيدهم، وهم يذرفون العرق والدم من أجل حقوقهم وقضاياهم العادلة، مبينا سعيهم في الحكومة لإحداث التحول الاقتصادي، وتحديث القطاع الصناعي والزراعي بالبلاد، مع الاستمرار في الإصلاح الشامل بمؤسساتنا ومنظوماتنا الاقتصادية والسياسية، كل ذلك كي ينعم الجميع بنتائج التغيير كنتيجة مباشرة لثورتنا من أجل العدالة والإنصاف. وأضاف حمدوك أن الحكومة تعي تماماً ما تمثله حركة العمال من سند مهم وشريك أصيل لجهود الدولة ومختلف القوى الاجتماعية الأخرى، وبأن عمال السودان سيكونون من أهم المستفيدين من نجاح هذا الانتقال التاريخي.

الخرطوم (كوش نيوز)