مناوي: لن ننسحب من اتفاقية السلام وأنا المرشح الوحيد لحكم إقليم دارفور





استضاف الاعلامى عبد الله ملكاوي بقناة فرانس24، رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، أحد الموقعين على اتفاقية السلام مع المجلس السيادي في السودان. وقال مناوي إن حركته لم تنتقد الاتفاقية نفسها بل تباطؤ بعض الأطراف الموقعة. وأشار مناوي إلى أن آثار النظام السوداني السابق والحكومات السابقة لاتزال موجودة في الأحزاب السياسية الحالية. وأكد مناوي أن اتفاقية السلام تعاني من المعارضة الشرسة بالإضافة إلى بعض الانقسامات الداخلية، ولكنه لم ولن ينسحب وحركته من الاتفاقية. وأجاب مناوي على سؤال بشأن حكم إقليم دافور، قائلا إنه المرشح الوحيد حاليا لحكم الإقليم.

الخرطوم ( كوش نيوز)