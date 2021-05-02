مساع للجنة معلمي المرحلة الثانوية بالنيل الأزرق لتثبيت حقوق المعلمين





اكد الاستاذ محجوب مضوي رئيس لجنة معلمي المرحلة الثانوية بالانابة بولاية النيل الازرق حرص اللجنة علي المضي قدما في تثبيت حقوق المعلمين ومجابهة التحديات التي تواجه شريحة المعلمين بالولاية.

واوضح محجوب لسونا ان اللجنة بذلت جهودا مقدرة في سبيل تخفيف الاعباء على المعلمين خاصة عملية صرف المرتبات حيث اسهمت اللجنة في إرجاع عملية الصرف بالمدارس والمشاركة الفعالة في ايجاد حلول لتحديات العام الدراسي وذلك بتوفير الخبز للمدارس ومنع استغلال الطلاب من قبل ضعاف النفوس.

وقال محجوب ان توفير الخبز بالتعاون مع الجهات ذات الصلة كان له الاثر الاكبر في تحقيق استقرار العام الدراسي .

وأضاف محجوب ان لجنة المعلمين بالمرحلة الثانوية بذلت جهودا مضاعفة لزيادة عدد ٨ فرص إضافية لمعلمي الولاية في عملية تصحيح امتحانات الشهادة السودانية والمشاركة في أعمال الكنترول وتوفير حافز لهم للترحيل منذ العام السابق بالاضافة لتحركات اللجنة المستمرة لتحريك ملف ترقيات المعلمين.

( سونا)