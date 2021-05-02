البرهان يتلقى إتصالا هاتفيا من ولي عهد ابوظبي





تلقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم، اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وتناول الإتصال آفاق تطوير العلاقات الأخوية بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تسريع خطى التعاون المشترك فى المجالات المختلفة.

كما تطرق الطرفان خلال الإتصال الهاتفى، إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، وناقشا الجهود المشتركة للبلدين فى مواجه جائحة كورونا فى إطار الجهود العالمية فى هذا الصدد.

يذكر ان رئيس مجلس السيادة وولى عهد ابوظبى تبادلا خلال الإتصال الهاتفى، التهاني بشهر رمضان الكريم.

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