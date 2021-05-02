حميدتي يوجه الدعم السريع بعدم الاقتراب من معاقل عبد الواحد





أمر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قواته بعدم الاقتراب من معاقل قوات حركة عبد الواحد محمد نور بجبل مرة.

وقال قائد قطاع الدعم السريع بولاية وسط دارفور العميد علي يعقوب لوفد إعلامي أمس، إن توجيهات “حميدتي” تأتي التزاماً بقرار وقف إطلاق النار، وأكد أن الولاية آمنة ومطمئنة، وصوّب اتهامات لجهات تنتحل صفة الحركات الموقعة على السلام وتقوم بعمليات تجنيد وبيع للرتب، مؤكداً أن الحركات الموقعة على السلام بريئة من تلك العمليات، وقال إن السلطات وبتوجيه من عضو مجلس السيادة الهادي إدريس أوقفت (3) أشخاص متورطين في عمليات بيع الرتب، وقطع يعقوب بأن قواته وفرت الأمن للمواطنين، وأشار إلى أن قواته وفي إطار المسؤولية المجتمعية، تكفلت بـ(90) مدرسة، بجانب تشييد (9) قرى نموذجية.

زالنجى ـ محمد البشاري

صحيفة الصيحة