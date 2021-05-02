بابا أقباط مصر يدعو إثيوبيا الذهاب لحلّ توافقي في مشكلة سدّ النهضة





دعا بابا أقباط مصر، تواضروس الثاني، إثيوبيا لتجنّب “القلق والصراع في المنطقة، والذهاب لحل توافقي” في مشكلة سد النهضة.

وأضاف بابا أقباط مصر: “نصلي كثيرًا من أجلّ مشكلة سد النهضة، ليمدّ الله يده ويعمل فيها للوصول إلى حلولٍ ترضي الجميع”.

وأضاف: “ندعو إثيوبيا حكومة وشعبا بدلاً من أيّ قلقٍ أو صراعٍ أو متاعبٍ إلى المشاركة والتعاون والتنمية.. نحن أشقاء في نهر النيل الخالد”.

وتابع: “نصلي أن ينجح الله كل الجهود الطيبة، الجهود الدبلوماسية والسياسية، حتى لا نلجأ إلى أي جهود أخرى”، دون أن يحدد طبيعة تلك الجهود.

والسبت، قالت وزارة الخارجية السودانية، إنّ محاولات إثيوبيا التنصّل من الاتّفاقيات الدولية، وحذّرت من أنّ “الاستمرار في عرقلة التفاوض لفرض سياسات الأمر الواقع لا يخدم حسن الجوار وأمن الإقليم”.

وفي وقتٍ لاحقٍ، كشفت وزارة الموارد المائية والري المصرية، عن وضع الدولة لأربع خطط لتفادي خطر الملء الثاني لسدّ النهضة على منظومة الريّ في مصر.

باج نيوز