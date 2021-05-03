لجنة التفكيك تسترد أراضي من زوجة المخلوع وداد وابنائها





أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، إستناداً على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020م، قراراً بإسترداد قطع أراضي من زوجة المخلوع عمر البشير، وأبنائها.

ونص القرار، على استرداد العقارات من ملاكها المسجلين، وأن تؤول لصالح حكومة السودان وزارة الماليّة والتَّخطيط الاقتصادي.

وشمل القرار القطعة رقم 787 مربع (5) كافوري – الخرطوم بحري – ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 414 متر مربع من وداد بابكر عمر مضوي، والقطعة رقم 131 مربع (3) مخطط النيل الازرق – الخرطوم بحري – ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 500 متر مربع من فاطمة الزهراء إبراهيم شمس الدين إبراهيم، والقطعة رقم 132 مربع (3) مخطط النيل الازرق – الخرطوم بحري – ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 500 متر مربع من امنة إبراهيم شمس الدين، والقطعة رقم 133 مربع (3) مخطط النيل الازرق – الخرطوم بحري – ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 525 متر مربع من تماضر الخنساء إبراهيم شمس الدين إبراهيم،والقطعة رقم 140 مربع (3) مخطط النيل الازرق – الخرطوم بحري – ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 500 متر مربع من فاطمة الزهراء إبراهيم شمس الدين إبراهيم، والقطعة رقم 141 مربع (3) مخطط النيل الازرق – الخرطوم بحري – ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 500 متر مربع من محمد إبراهيم شمس الدين إبراهيم، القطعة رقم 777 مربع (68) الثالثة – الخرطوم– ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 597 متر مربع بإسم كل من، محمد إبراهيم شمس الدين إبراهيم 149.25 متر مربع، تماضر الخنساء إبراهيم شمس الدين إبراهيم 149.25 متر مربع، فاطمة الزهراء إبراهيم شمس الدين إبراهيم 149.25 متر مربع، آمنة إبراهيم شمس الدين إبراهيم 149.25 متر مربع، والقطعة رقم 404 مربع (23) جريف غرب – الخرطوم– ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 510 متر مربع من؛ آمنة إبراهيم شمس الدين إبراهيم 225 متر مربع، محمد إبراهيم شمس الدين إبراهيم 225 متر مربع، والقطعة رقم 213 – الرضوان – الخرطوم – ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 713 متر مربع من؛ الخنساء إبراهيم شمس الدين إبراهيم 178.25 متر مربع، آمنة إبراهيم شمس الدين إبراهيم 178.25 متر مربع، محمد إبراهيم شمس الدين إبراهيم 178.25 متر مربع، فاطمة إبراهيم شمس الدين إبراهيم 178.25 متر مربع، القطعة رقم 406 مربع (23) جريف غرب – الخرطوم– ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 510 متر مربع من، فاطمة إبراهيم شمس الدين إبراهيم 178.25 متر مربع، خنساء إبراهيم شمس الدين إبراهيم 178.25 متر مربع،

ووجه القرار الجهات ذات الصلة وضعه موضع التنفيذ.

الخرطوم 2-5-2021(سونا)