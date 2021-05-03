لجنة التفكيك تقرر إنهاء خدمة (56) قاضيا و (26) وكيل نيابة في السودان





أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة،استناداً على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020م، قرارا بإنهاء خدمة (56) قاضيا من مختلف الدرجات، ووجهت الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ،

كما أصدرت لجنة التفكيك استناداً على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة2020، قرارا آخرا بإنهاء خدمة (26) وكيل نيابة، من مختلف الدرجات؛ ووجهت الجهات ذات اللة وضع القرار موضع التنفيذ.

الخرطوم: إعلام اللجنة