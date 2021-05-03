مجلس الوزراء يُخصِّص رقم هاتف وبريداً إلكترونياً لشكاوى المُواطنين





خصّصت وزارة شؤون مجلس الوزراء، “بريداً إلكترونياً” ورقم هاتف للتواصل مع كافة المواطنين أثناء ساعات العمل الرسمية للاستماع على شكاوى ومقترحات المواطنين والشروع الفوري في معالجتها.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنها ستقوم باستقبال المكالمات من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2:30 مساءً على رقم الهاتف 249183781329، فيما يتم استقبال الرسائل في كل الأوقات على البريد الإلكتروني moca.office@cabinet.gov.sd.

كما يتم استقبال الشكاوى من اليد إلى اليد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بشارع النيل من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2:30 مساءً.

صحيفة الصيحة