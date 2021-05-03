الدعم السريع لـ(المتفلتين): (ألزموا يمينكم نحن ما بنلعب)





توعد قائد قوات الدعم السريع بقطاع وسط دارفور العميد علي يعقوب بحسم المتفلتين، وقال (أي متفلت يلزم يمينه، نحن ما بنلعب)، في وقت وصلت تعزيزات عسكرية من الدعم السريع إلى مدينة زالنجى قادمة من مدينة الجنينة.

وقال يعقوب خلال تفقده لقواته بمدينة زالنجى أمس، إنّ الدعم السريع يُحظى بقبول وسط مواطني الولاية، وأضاف (ليس هناك أي ملاحظة على منسوبي الدعم السريع بالولاية)، وأكد وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية بالولاية، مشدداً على أنها تعمل على قلب رجل واحد.

زالنجى – محمد البشاري

صحيفة الصيحة