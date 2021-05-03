حمدوك يوجه بتنفيذ خطة إسعافية لتوفير مياه الشرب بالخرطوم





وجه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، هيئة مياه ولاية الخرطوم وشركة (زادنا) بالعمل فوراً في تنفيذ الخُطة الإسعافية لولاية الخرطوم في مجال حفر الآبار وتأهيلها بما يسهم في مُعالجة مشكلة المياه بأسرع فرصة ممكنة.

وأكد حمدوك خلال اجتماع مع والي الخرطوم أيمن خالد نمر، والمدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم، المهندس مأمون عوض حسن، أمس دعم الحكومة الكامل لجُهُود حكومة ولاية الخرطوم المبذولة لاستقرار الإمداد المائي، واستمع حمدوك خلال اللقاء إلى تنويرٍ ضافٍ قدّمه المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم حول طبيعة أزمة المياه والحلول والمعالجات الجارية.

وأوضح المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم، المهندس مأمون عوض حسن، أن أزمة المياه تُعتبر أزمة تاريخية، مبيناً أنّ الحاجة الفعلية للاستهلاك تبلغ (2,7) مليون متر مكعب يومياً، وما يتم إنتاجه يومياً (1,8) مليون متر مكعب، بعجز يبلغ (886,000) متر مكعب، وعزا المهندس مأمون عوض، أسباب أزمة المياه إلى زيادة المساحة السكانية رأسياً وأفقياً في ظل ثبات المصادر المائية وتهالك المحطات وتذبذب التيار الكهربائي، حيث أنّ أكثر من 52% من إنتاج المياه بالعاصمة من الآبار، والتي تتأثّر مُباشرةً بانقطاع التيار وعدم استقرار إمداد الجازولين، مما يجعل عملية انقطاع التيار المائي مرتبطاً سيامياً باستمرار التيار الكهربائي.

صحيفة الصيحة