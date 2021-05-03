إعفاءات بمجلس شؤون الأحزاب





أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف إستناداً على أحكام المادة (١/٧) من قانون مجلس الأحزاب السياسية لسنة ٢٠١٦م مقروءة مع المادة (١٥) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ١٩٧٤م قراراً بالموافقة على إعفاء المذكورين أدناه من رئاسة وعضوية مجلس شؤون الأحزاب السياسية وهم بحسب ( سونا) : – ١.السيد/مولانا/ عثمان محمد موسى عمر رئيس المجلس. ٢. السيد/ حيدر حسين على نعمان عضو المجلس ٣. السيد/ الفريق شرطة / محمد الفضل عبدالكريم عضو المجلس. ٤. الأستاذ/ سيدنا سعيد حامد على عضو المجلس . ٥. السيدة/ سلوى شاكر عبدالمسيح بولس عضو المجلس ٦.الأستاذ/ توفيق مصطفى محمد الحسين عضو المجلس .

الخرطوم ( كوش نيوز)