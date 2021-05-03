مريم الصادق: قضية سدّ النهضة أمن قومي تهدّد حياة السودانيين





قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، إنّ بلادها تمنح الملء الثاني لسدّ النهضة أهمية قصوى، لجهة أنّها قضية أمن قومي تهدّد حياة السودانيين على ضفاف النيل الأزرق.

وأشارت مريم الصادق بحسب وكالة الأنباء الرسمية، الأثنين، إلى ضرورة التوصّل إلى اتّفاقٍ قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبل يونيو المقبل.

والأثنين، التقت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسيكيدي.

وفي السياق، أعرب الرئيس تشيسيكيدي رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي عن تفهمه لموقف السودان، ومطالبه الواضحة.

والسبت، قالت وزارة الخارجية السودانية، إنّ محاولات إثيوبيا التنصّل من الاتّفاقيات الدولية، وحذّرت من أنّ “الاستمرار في عرقلة التفاوض لفرض سياسات الأمر الواقع لا يخدم حسن الجوار وأمن الإقليم”.

باج نيوز