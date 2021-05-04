قيادي بالتغيير : أي تنازع بين الشركاء سيؤثر على المرحلة الانتقالية





حذر عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير عبد المطلب عطية من أي تشاكس بين شركاء المرحلة الانتقالية سيؤثر عليهاعلى خلفية تصريحات ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ التي أكد فيها بانهم في ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻳﻌﻀﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺟﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ، وشدد عطية على ضرورة العمل بتناغم من أجل العبور بالمرحلة الانتقالية.

وقال عطية في تصريح لـ(الجريدة) إن التشاكس بين الشركاء سيمنح فرصة لاعداء الثورة بعرقلة المرحلة الانتقالية فضلاً عن أنه محفزا للفلول للقيام بأي أعمال وثمن التناغم بين مكونات مجلس الشركاء .

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة