الهلال فى القاهرة .. الطاهر يونس يكشف أهداف المعسكر وريكاردو يشكر التطبيع





يبدأ فريق الكرة بالهلال رسمياً إعداده من العاصمة المصرية القاهرة من خلال معسكر انتظم فيه الفريق وسط اهتمام كبير من قبل مجلس الإدارة وزالجهاز الفني، وبحسب مصادر موثوقة، فإن المدير الفني للهلال “ريكاردو فورموسينيو” قد طلب ترتيب تجربتين وديتين للفريق وأكَّد على أنه سيقرر أداء تجربة ثالثة من عدمها أثناء سير المعسكر.

وتحصلت (الصيحة) على أسماء الأندية التي سيواجهها الهلال إبان المعسكر حيث سيخوض الأزرق تجربة أمام نادي “فاركو” متصدر المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية المصري، هذا ويؤدي الهلال كذلك تجربة أمام نادي “زاد إف سي” صاحب الترتيب التاسع بالمجموعة الثانية لدوري الدرجة الثانية.

البرتغالي يؤكد

أكد البرتغالي ريكاردو مدرب الهلال، أنه أصر على قيام المعسكر الخارجي بالقاهرة حتى تساعد اللاعبين على هضم الأسلوب والطريقة التي يدرب عليها اللاعبون، كما أشاد بالاستجابة الفورية من الإدارة لإكمال كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر.

غموض حول جمال سالم

وعلمت (الصيحة) من مصادرها داخل الإدارة الرياضية بنادي الهلال، أن مصير الحارس الأوغندى جمال سالم، مرافقاً لبعثة الفريق إلى العاصمة المصرية القاهرة لخوض معسكر تدريبي هناك، سيكون في يد المدير الفني للفريق ريكاردو فورموسينيو، وأضاف المصدر الهلالي، أن سفر جمال سالم مع بعثة الفريق إلى القاهرة، بات يحتاج مجهودًا إدارياً وسوف يستغرق وقتًا لاستخراج تأشيرته، علمًا بأن فترة المعسكر قصيرة ولن يتمكن من الاستفادة منها حال لحاقه بالبعثة بعد انطلاق المعسكر بعدة أيام.

الطاهر يونس يكشف تفاصيل المعسكر

كشف الطاهر يونس، نائب رئيس لجنة تطبيع الهلال والمدير الرياضي للنادي، الغرض الأساسي من معسكر الفريق بالعاصمة المصرية القاهرة،هذا وضمت بعثة الهلال المتواجدة فى القاهرة، 45 فردًا بالإضافة لرئيس البعثة الطاهر يونس، وقال يونس في تصريحات صحافية لـ”كووورة”: “معسكر الهلال من بين أهدافه التحضير لمواجهة المريخ بالدوري، ورفع الجانب المعنوي للاعبين، وأتم: “الغرض الرئيسي هو تطبيق تدريبات مكثفة، بقيادة المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، استعداداً للموسم القادم قارياً ومحلياً.

السوباط سنشاهد هلالاً غير

وعد رئيس لجنة تطبيع الهلال هشام السوباط، بظهور الفريق بشكل مختلف خلال الدورة الثانية، وأشاد بالدعم الذي قدمه الرئيس الفخري للنادي تركي آل الشيخ، كما نفى وجود خلافات داخل المجلس، وأضاف أن البداية للظهور المختلف ستكون من خلال معسكر الفريق بالقاهرة.

صحيفة الصيحة