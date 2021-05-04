حمدوك يبحث مع وفد الكونغرس الأمريكي القضايا الثنائية و الإقليمية





بحث رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مع وفد الكونغرس الأمريكي الزائر للبلاد القضايا الثنائية و الإقليمية .

و قال حمدوك في تغريدة على حسابه بـ “تويتر” : استقبلتُ اليوم السيناتور كريس كونز، أحد الأصدقاء الحقيقيين لشعبنا في انتقالنا التاريخي نحو الديمقراطية والسلام والازدهار، يرافقه السيناتور كريس فان هولين. ناقشنا مجمل القضايا الثنائية و الإقليمية) .

و أوضح أنه أكد على أهمية أن تستمر الولايات المتحدة في لعب دور إيجابي و فعّال في المنطقة.

باج نيوز