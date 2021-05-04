وزير العدل يلتقي وفد الكونغرس الأمريكي





التقى الاستاذ نصرالدين عبدالباري وزير العدل اليوم بمكتبه وفد الكونغرس الأمريكي الزائر، بقيادة السيناتور كريستوفر كونز والسيناتور كريس فان هولين، .

وعبر وزير العدل عن شكره للحكومة الأمريكية على دعمها المتواصل للحكومة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان، كما شكر سيناتور كونز شخصياً على الجهود الكبيرة التي بذلها لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وعلى رعايته لمشروع القانون الذي أعاد للسودان حصانته السيادية.

وأكد النائبان اهتمام الكونغرس الامريكي بالتحول الديمقراطي التاريخي في السودان وحرصهم كنواب على دعمه بدعم الحكومة الانتقالية.

وأشاد النائبان بالاصلاحات القانونية التي تمت اتساقاً مع الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل السودان، متمنين للسودان المزيد من النجاح في الإصلاح الدستوري والقانوني وإصلاح النظام العدلي.

وكالة سونا