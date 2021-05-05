الكشف عن تفاصيل استقالة النائب العام





أكد مصدر مطلع أن النائب العام تاج السر الحبر تقدم باستقالته للمجلس السيادي الانتقالي منذ الإثنين ، على خلفية الصراع داخل المؤسسات العدالية خاصة الخلاف الذي طفا على السطح في أعقاب اتخاذ لجنة تفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو استرداد الأموال المنهوبة قرار قضى بانهاء خدمة 56 من رؤساء النيابة ووكلاءها كما فصلت 56 من القضاة ، وأوضح المصدر أن النائب العام تذمر من القرار لأنه يعطل العمل في النيابة ويفقدها استقلاليتها وأن القرارات طالت وكلاء نيابة كلفوا برئاسة لجان تحقيق مع وكلاء نيابة متهمين بمخالفات وتجاوزات ، وأشار المصدر إلى أن النائب العام يستاءل هل يمكن للقاضي المفصول أن يستأنف إلى لجنة إزالة التمكين.

ومن جهته قال عضو لجنة إزالة وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989 م وجدي صالح إن اللجنة إتخذت قرارها بشأن وكلاء النيابة والقضاة وفقاً للصلاحيات والسلطات الممنوحة بموجب القانون والوثيقة الدستورية مؤكداً أن النص واضح ويشمل السلطة القضائية والنيابة مشدداً أن اللجنة ستواصل مساعيها في تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو في كل مؤسسات الدولة.

صحيفة الجريدة