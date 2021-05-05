تمهيدية الطيران المدني تعلن عن الدخول فى إضراب بمطار الخرطوم والمطارات الولائية





أعلنت اللجنة التمهيدية لتنسيقية قطاع الطيران المدني عن الدخول فى اضراب عن العمل السبت القادم لمدة يوم واحد بمطار الخرطوم والمطارات الولائية على خلفية اهمال الحكومة ومجلس الوزراء لمطالب القطاع وعدم الاستجابة والرد على المذكرة التي تم رفعها . وطالبت اللجنة بضرورة إلغاء القرار ٧٠ وتبعيه قطاع الطيران المدني لوزارة مدنية وهكيلته على ضوء توصيات الإيكاو وقانون الخدمة القومية لأجرالعمل المتساوي، وشددت على ضرورة التسكين العادل للعالقين وفق قانون الخدمة المدنية ومراجعة توصيات لجنة إزالة التمكين قطاع الطيران وأعلنت عن رفضها تجميد تلك القرارات بفعل التوازنات والتسويات السياسية، وتمسكت بإقالة مدير سلطة الطيران وتعيين قادة للقطاع حسب الوصف الوظيفي للايكاو ودعت العاملين والاجسام بالقطاع للوقوف سداً منيعاً للدفاع عن القطاع وتطويره وتحسين شروط خدمة العاملين فيه.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة التمهيدية لتنسيقية قطاع الطيران المدني هشام سليمان محمد في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس بمطار الخرطوم بقاعة شركة مطار السودان القابضة سندخل في إضراب السبت المقبل لمدة يوم واحد وإذا لم تتحقق مطالبنا سندخل في اضراب مفتوح

الخرطوم: شذى الشيخ – فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة