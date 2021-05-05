وزيرة الخارجية تلتقي وفد المحكمة الجنائية الدولية





لتقت وزيرة الخارجية السيدة مريم الصادق المهدي وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة السيد فاكيسو موشوشوكو اليوم بمكتبها.

ونقل الوفد حرص السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على زيارة دارفور قبل انتهاء فترة عملها. وناقش اللقاء ترتيبات الزيارة المرتقبة للسيدة المدعية العامة إلى دارفور في يونيو القادم.

ومن جانبه ثمن السيد فاكيسو موشوشوكو دور وزارة الخارجية في تسهيل مهام الوفود وتذليل كافة الصعوبات التي يمكن أن تواجههم لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير المنصرم لتعزيز التعاون بين السودان والمحكمة.

هذا وقد أشار السيد فاكيسو الى التقدم الملحوظ في ملفات التحقيق بالمحكمة الجنائية.

من جانبها ثمنت السيدة وزيرة الخارجية جهود وفد المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، مؤكدةً استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهام الوفد وفقاً لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.

سونا