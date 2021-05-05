اجتماع وزير العدل مع تجمع المهنيين





قدم وفد تجمع المهنيين السودانيين خلال اجتماعهم مع وزير العدل تنويرا عن مبادرة آلية متابعة الأداء الحكومي والتي تهدف إلى تقريب المسافة بين المواطن والحكومة التنفيذية. من جانبه عبر وزير العدل نصر الدين عبد الباري عن اهتمامه بمبادرة آلية متابعة الأداء الحكومي المقترحة من تجمع المهنيين السودانيين. وأكد عبد الباري (بحسب سونا ) استعداد وزارة العدل للعمل مع الآلية على تقوية التواصل مع فئات المجتمع المختلفة حول عمل الوزارة وإنجازاتها مع التركيز على رفع الوعي القانوني بين المواطنين.

الخرطوم (كوش نيوز)