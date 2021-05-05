حمدوك يشدد على ضرورة الوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة





شدد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، على أهمية الوصول لإتفاق ملزم فيما يتعق بسد النهضة يسمح بالتخطيط بشكل أفضل للتنمية والإنتاج الزراعي.

وكشف حمدوك خلال مقابلة مع “سي ان ان” أنهم من دون الوصول لإتفاق سيكونون دوما تحت رحمة إثيوبيا في أن تعطيهم الماء اليوم وتأخذه منهم متى شاءت، لذلك يطالبون بإتفاق ملزم في إطار القانون الدولي.

وقال إن القضايا المتعلقة بسد النهضة هي قضايا جادة جداً وحساسة، مبيناً أنها مرتبطة بأمن وسلامة الملايين في السودان ومصر، مؤكداً أهمية المسائل المتعلقة بسد النهضة والتي يمكن حلها في غضون أسابيع وفقا للقانون الدولي.

وأبان رئيس الوزارء أن السودان إقترح تحويل دور المراقبين إلى وسطاء للمساعدة في الوصول لإتفاق ملزم حول السد.

وأشار إلى أن السودان لديه حدود مع سبع دول وأن المنطقة الحدودية الوحيدة من بين هذه الدول التي ليس بها نزاع وتم حلها منذ العام 1902 باتفاقية ترسيم الحدود في الخريطة وعلى الأرض هي إثيوبيا، مؤكداً أن الحكومات الإثيوبية المتعاقبة اعترفت بهذه الحدود.

سونا