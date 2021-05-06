المريخ يخضع الثنائي لتدريبات خاصة بمعسكر القاهرة





وصل العاصمة المصرية القاهرة، فجر أمس الأربعاء، ثنائي المريخ، الجناح الهجومي البوركيني، ويند أرنولد بانجا، قادماً من بلاده.. ولاعب الوسط عمار طيفور قادماً من مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية

وذلك بعد ثلاثة أيام من وصول بعثة المريخ العاصمة المصرية، التي يخوض فيها الفريق السوداني معسكرًا تدريبيًا مكثفًا، لمدة تزيد عن أسبوعين، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري المحلي.

يذكر أن المريخ بدأ منذ الإثنين الماضي، تدريباته المكثفة بالقاهرة، في فندق وملاعب نادي حرس الحدود، تحت إشراف مديره الفني الإنجليزي، لي كلارك اللذين قررا إخضاع الثنائي بانجا وطيفور لتدريبات خاصة لتجهيزهما بدنيًا قبل الانضمام للتدريبات الجماعية.

صحيفة الصيحة