مدعية المحكمة الجنائية تعلن زيارة للخرطوم يونيو المقبل





أكدت المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا زيارة السودان في يونيو المقبل، في وقت ناقش فيه وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة فاكيسو موشوشوكو مع وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي ترتيبات الزيارة المرتقبة.

وأشاد فاكيسو موشوشوكو بدور وزارة الخارجية في تسهيل مهام الوفود وتذليل كافة الصعوبات التي يمكن أن تواجههم لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المُوقّعة في فبراير المنصرم، لتعزيز التعاون بين السودان والمحكمة. وأشار الى التقدم الملحوظ في ملفات التحقيق بالمحكمة الجنائية.

وأشادت وزيرة الخارجية بجهود وفد المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، مؤكدةً استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهام الوفد وفقاً لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة

صحيفة الصيحة