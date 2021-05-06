الخارجية تصف تصريحات إثيوبيا بالمؤسفة وغير المسؤولة





أعربت وزارة الخارجية عن أسفها لتصريحات حاكم إقليم الأمهرة الإثيوبي التي اتهم فيها السودان بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية على الأراضي السودانية المجاورة للإقليم، والدفع بها للقتال في إقليم تقراي. وأعتبرت وزارة الخارجية في بيان صحفي لها اليوم بحسب (سونا)، أن إطلاق إثيوبيا مثل هذه الإتهامات المنافية للصحة (سعياً منها للهروب من أزماتها الداخلية وربطها بأطراف خارجية من أجل تحقيق مصالح سياسية داخلية)، أمراً مؤسفاً وغير مسؤول ولا يخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم.

الخرطوم (كوش نيوز)