شرطة الولاية الشمالية تتسلم عددا من المركبات الجديدة





تسلمت رئاسة شرطة الولاية الشمالية عددا من المركبات الجديدة دعما من وزارة الداخلية وأكد مدير شرطة الولاية الشمالية اللواء شرطة حقوقي منصور الحاج محمد الشيخ من خلال تدشينه المركبات الجديدة بحضور عدد من قيادات العمل الشرطي بالولاية أن المركبات الجديدة تعتبر إضافة قوية لتعزيز الامن والاستقرار بالولاية الشمالية وتنفيذ الخطة الامنية التي أجازتها لجنة امن الولاية في إجتماعها بدنقلا لتأمين الولاية الشمالية خلال عطلة عيد الفطر المبارك والتي تشمل الاسواق والمرافق والمنشات الاستراتيجية بجانب تقديم الخدمات في المستشفيات وقطاعي المياه والكهرباء ومتابعة توفير وإيصال السلع الاساسية للمواطنين خاصة الدقيق والمواد البترولية وغاز الطبخ . وأشار مدير شرطة الولاية الشمالية في تصريح (بحسب سونا) الي أن جميع مراحل الخطط الامنية التي وضعت لشهر رمضان المعظم والعشرة الاخيرة من الشهر الفضيل وعطلة عيد الفطر المبارك تسير بصورة جيدة مضيفا أن أهداف الخطة الامنية التي أجيزت بواسطة لجنة امن الولاية تجفيف الخارطة الجنائية وتقليل البلاغات الجنائية وشدد اللواء شرطة حقوقي منصور الحاج محمد الشيخ علي دور المواطن وتعاونه التام مع جهود لجنة امن الولاية من اجل إنجاح الخطة الامنية وحماية النفس والممتلكات وبسط الامن والاستقرار و الحفاظ علي النسيج الاجتماعي بالولاية الشمالية.

الخرطوم (كوش نيوز)